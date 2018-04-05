İnsansız kara aracı göreve hazır

Savunma Sanayii için geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu artık göreve hazır. UKAP'ın testleri de başarıyla sonuçlandı.

İnsansız kara aracı Uzaktan Kumandalı Atış Platformu, yakın bir tarihte öncü kuvvet olarak TSK'nın emrine verilecek. Mehmetçik'in işini kolaylaştıran İnsansız hava aracılarının ardından kara araçları da sahaya indi, sıra UKAP'ta.

ÖNCÜ OLARAK GERİDEN GELEN BİRLİKLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAR

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu’nun (UKAP) insanın erişemediği veya tehlikeli bölgelere öncü kuvvet olarak gönderilmek üzere dizayn edildi. Böylece geriden gelen birliklerin güvenliğini sağlayarak zarar görmelerini engelliyor.

Uzaktan kumanda ünitesi ile 3 km mesafeden kumanda edilebilen UKAP’a son olarak uydu kontrol sistemi eklendi ve böylece kontrol menzili önemli ölçüde arttırıldı. Ayrıca uydu sistemleri aracılığı ile 100 veya daha fazla UKAP’ın aynı anda kontrol edilerek hedefe yönlendirilebilecektir.

KULLANIM ALANLARI

Keşif ve Gözetleme Mayın Temizleme

Yaralı Taşıma

Radarla düşman tespiti

Çekici Araç

SİLAHLARI

ASELSAN / SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi

7mm Makinalı Tüfek

62mm Makinalı Tüfek

40 mm Otomatik Bomba Atar

Gündem 22 Mart 2018 12:15 TSK'ya 8 yeni SİHATürk Silahlı Kuvvetlerinin envanteri, yeni silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) güçlendi.

Kaynak: Ajanslar