İnsanlık Suçu neden final yapıyor? İnsanlık Suçu ne zaman final yapacak?

İnsanlık Suçu neden final yapıyor sorusunun yanıtı izleyicileri tarafından merak ediliyor. İnsanlık Suçu ne zaman final yapacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi İnsanlık Suçu ile ilgili son dakika gelen haberlere göre dizinin final yapacağı konuşuluyor. Dizinin izleyicileri İnsanlık Suçu neden final yapıyor sorusunu soruyor. Dizi izleyicileri üzen bir kararla herkesi şaşırttı. Bu gelişmenin ardından dizinin seyircileri neden böyle bir karar alındığını merak etmeye başladı. Dizi yayınlanacak 8. bölümüyle ekran hayatına veda edecek. Cumartesi günlerinin ilgiyle izlenen dizisiyle ilgili sorulan bir diğer soru da İnsanlık Suçu ne zaman final yapacak oldu. İnsanlık Suçu dizisi cumartesi günü yayınlanacak 8. bölümüyle ekranlara veda edecek.

İNSANLIK SUÇU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İnsanlık Suçu 8. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin takipçileri bu karara başta şaşırsalar da şimdi projenin neden final yaptığını sorgulamaya başladı. Bu gelişme sonrasında diziyi takip edenler projenin neden erken final yaptığını merak ediyor.İnsanlık Suçu, geçen haftaki reytinglerde AB grubunda 4. olurken ABC1'de 7. totalde ise 6. sırada yer almıştı. Yeni sezonla birlikte reyting kaygısı taşıyan dizinin bu nedenle final yaptığı düşünülüyor.

İNSANLIK SUÇU NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

İnsanlık suçu 19 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin izleyicileri yapım şirketinden gelen bu habere çok üzüldü. Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı ve ekranlara geldiği ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenen dizi İnsanlık Suçu bu hafta 8. bölümüyle ekranlara gelecek. Son bölüm ayrıca dizinin final bölümü olacak.

8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

31 Mart Cumartesi akşamı yayın hayatına başlayan dizide, Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesi anlatılıyordu. Final öncesi merakla beklenen 8. bölüm fragmanı ise izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin finalinde, Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna'ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna'ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı?

Kaynak: AjansHaber