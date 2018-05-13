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13 Mayıs 2018 18:40 | Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018 18:47

İnşaat duvarında mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı!

Mardin Nusaybin'de bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıda mahsur kalan oğlağın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İnşaat duvarında mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı!

Nusaybin ilçesi Nuskent Mahallesi'nde 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıya çıkan oğlağı gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

SAHİBİ GELDİ

Gelen ekipler, uzatılan yangın merdiveni ile ulaştığı oğlağı, bulunduğu yerden indirdi. İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, bir süre sonra gelen sahibi, oğlağı alarak evine götürdü.

Duvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı

İtfaiye, 294 hayvanı kurtardıGündem28 Haziran 2017 11:21İtfaiye, 294 hayvanı kurtardıAnkara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir ayda 294 hayvanı sıkıştığı veya mahsur kaldığı yerden kurtardı.

 



Duvarda mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı


Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin


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