İnşaat duvarında mahsur kalan oğlağı itfaiye kurtardı!
Mardin Nusaybin'de bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıda mahsur kalan oğlağın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Nusaybin ilçesi Nuskent Mahallesi'nde 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıya çıkan oğlağı gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
SAHİBİ GELDİ
Gelen ekipler, uzatılan yangın merdiveni ile ulaştığı oğlağı, bulunduğu yerden indirdi. İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, bir süre sonra gelen sahibi, oğlağı alarak evine götürdü.
Gündem28 Haziran 2017 11:21İtfaiye, 294 hayvanı kurtardıAnkara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son bir ayda 294 hayvanı sıkıştığı veya mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kaynak: DHA