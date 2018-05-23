İniesta Vissel Kobe'yle anlaştı!

Barcelona'dan ayrılan Andres Iniesta, Podolski'nin de formasını giydiği Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Andres Iniesta, Lukas Podolski ile takım arkadaşı oldu. Barcelona kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun yeni durağı Japonya oldu.

TRANSFER RESMİLEŞECEK

Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'nin Iniesta ile anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği açıklandı.

YENİ EVİME GİDİYORUM

İmza atmak için Japonya'ya uçan İspanyol yıldız, uçağın içinden fotoğrafını paylaşırken''Yeni arkadaşlarımla birlikte yeni evime doğru yola çıktım'' sözlerini kullandı.

Spor 23 Mayıs 2018 22:11 Napoli, Carlo Ancelotti'ye emanet!Maurizio Sarri ile yollarını ayırdığını resmen açıklayan Napoli, teknik direktör Carlos Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı uzun süredir Çin ekipleriyle anılan Iniesta, Lukas Podolski'nin de forma giydiği Vissel Kobe'ye transfer olmaya karar verdi.