Çin'e transfer olan İniesta 37 milyon euro kazanacak

Katalon basını, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Iniesta'nın Tianjin Quanjian ile 3 yıl için 37 milyon eurodan anlaştığını yazdı.

Barcelona'nın deneyimli yıldızı Andres Iniesta, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

İlk olarak 2002 yılında formasını giydiği Barcelona'da 650'nin üzerinde resmi maça çıkan Iniesta, son yıllarda kulübün efsane isimlerinden birisi haline gelmişti.

KESİN OLARAK AÇIKLAYACAK

33 yaşındaki oyuncu, artık kulüpten ayrılmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor. Iniesta, bu ayın sonunda ayrılık kararını resmi olarak açıklayacak.

ÇİN'E TRANSFER OLDU 37 MİLYON EURO KAZANACAK

Katalonya Radyosu'ndaki habere göre Andres Iniesta sezon sonun için Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Quanjian ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu 3 yıl için Tianjin Quanjian'dan 37 milyon euro maaş alacak.

Kaynak: Ajanslar