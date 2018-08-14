İngiltere'den Türkiye-ABD gerilimine ilişkin açıklama

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Türkiye ile ABD arasında son dönemde yaşanan gerilim ve Brunson konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, 'Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını biliyoruz.' dedi.

BM Güvenlik Konseyinin ağustos ayı dönem başkanı olan Pierce, Fox News televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'TÜRKİYE DE ABD DE MÜTTEFİKİMİZ''

Türkiye'deki yargı süreci devam eden Amerikalı papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı tutumu ve iki ülke arasında yaşananlara ilişkin bir soruya Pierce, şu yanıtı verdi:

"Hem Türkiye hem ABD bizim NATO müttefikimiz ve her ikisiyle de ilişkilerimize çok değer veriyoruz. Geçmişte birbirlerine son derece yakındılar. Bu iki ülkenin kendi aralarında çözmesi gereken özel bir konu. (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile Türk Büyükelçinin görüşmesinden haberim yoktu ama bence bu ileri yönde iyi bir adım olmalı.''



BRUNSON YORUMU



Pierce, "Brunson'ın serbest bırakılmasının iki ülke arasındaki krizi hafifletip hafifletmeyeceği" sorusunu da yanıtladı.

Bu soru üzerine Pierce, "Belki. Şu an ilişkilerde başka sorunlar da olduğunu biliyorum. Türkiye'nin modern bir demokrasi olduğunu ve hukukun üstünlüğüne, hukuk kurallarına uyacağını biliyoruz. Geçmişte, gözaltılar ve bağımsız yargı çağrıları yapmıştık. Türkiye ile bazı adli konularda çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar