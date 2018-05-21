İngiltere’de ilginç gelişme: Bir cami zekat olarak kripto para kabul edecek

İngiltere'de bir camii zekat olarak kripto para kabul edeceğini açıkladı.

Ramazan ayının maneviyatını Müslüman toplumun hissettiği bugünlerde, İngiltere’den enteresan bir haber geldi. Londra’da yaşayan Müslümanların önemli ibadet noktalarından birisi olarak da gösterilen Masjid Ramadan veya diğer adıyla Shacklewell Lane Mosque Ramazan ayının önemli ibadetlerinden bir diğeri olan zekat için ileriye dönük bir hamle yaptı.

Türk İslam Dayanışma Derneği’nin Londra’da açmış olduğu ve her yıl yüzbinlerce müslümanın ibadet ettiği camii, zekat için kripto paraları kabul edeceklerini açıkladı.



Camiinin imamı Erkin Güney, yine camii cemaatinin önemli isimlerinden Zayd al Kair ve Gurmit Singh, yaptıkları açıklamada tüm bu kripto para kabul sürecinin Combo Innovations tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Singh, imam Güney’e bu yönde bir teklifte bulunduğunu ve bunun camii için önemli olacağını söylediğini belirtirken; konuyla ilgili konuşan cami imamı Erkin Güney, şunları söyledi:

”Singh geldi ve bana böyle bir şey söyledi. Daha sonra ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve aklımıza böyle bir şey geldi. Birçokları için pek de aşina olmadıkları bir şey olduğunun farkındayız. Daha sonra araştırmalarımızı yaptık ve Birleşik Krallık’ta birçok vakfın zaten kripto para kabul ettiğini gördük. Bunlardan birisi de Müslüman bir vakıftı. Dünyanın çeşitli yerlerinde de zekat olarak kripto para kabul eden yerlerin olduğunu da öğrendik. Bu sayede biz de bunu Britanya’da hayata geçirecek ilk yer olduğumuz için hayli mutlu ve heyecanlıyız.”

Yerel bankaların camiiler ile bu aşamada bir tavsiye ya da teşvik konusunda bir ilgisi bulunamayacağını aktaran ve bu fikrin babası olarak da gösterilen Gurmit Singh, böylesi bir şeye öncülük ettiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Uzun yıllardır kripto para sektöründe yer alan Singh, gönüllü olarak projenin danışmanlığını yaptığını belirtirken; kripto para ve helallik – haramlık konusunun biraz tartışmalı olduğunun da altını çizdi. Bitcoin’in helal mi haram mı olduğunun şu anda İslam dünyasında önemli bir tartışma konusu olduğunu aktaran Singh; birçok alimin bu konuda fikir birliği kuramadığını da belirtti. Singh, konuyla ilgili şunları söyledi:

”Mortgage krizi bizi 2007-08 döneminde vurdu. Ondan önce 1992’de kara çarşamba oldu, yine 1987’de kara pazartesi oldu ve tüm bunların babası olarak da bilinen 1929 Wall Street çöküşü de yaşandı. Tüm bunlar batıcıl tarzda bankacılık sisteminin aslında ne kadar savunmasız ve yeri geldiğinde yıkılabilir bir şey olduğunu insanlara gösterdi.

Finansal bir bakış açısı ile bakacak olursak; bu konuyu dinle birleştirmek için bir Blockchain derneği bile kuruldu ki bu bizim için çok önemli bir haber değeri taşıyordu. Bu teknoloji gerçekten de tüm dünya ile iletişimi bambaşka bir düzeye çıkarabilecek, insanlara dokunmanızı sağlayacak ve sizi mutlu edecek bir şey. Geleneksel sistemde tüm bu bahsettiğim şeyleri yapma şansınız, sıradan bir vatandaş olarak bir hayli kısıtlı. Bu modelin gerçekten önemli olabileceğini düşünüyoruz.”

Cami’nin danışmanları arasında bulunan ve Din – Tarih konusunda master yapan bir isim olan ve şimdi de daha ileri akademik seviyeleri elde etmek için dünyayı dolaşan Zayd al Khair ise, Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

”Bitcoin ve diğer kripto paraların özellikle de son birkaç yıllık dönemde kullanım alanlarını arttırdıkları aşikar. Tüm bu gelişmeler ile birlikte; İslamiyet’e bu ürünlerin uygunluğu ya da daha popüler bir deyişle helal mi yoksa haram mı tartışmaları başladı ki, bu çok gerekli bir şeydi. Birçok insan yatırım yapmak için bunun önemli olduğunu düşünüyordu ki dini açıdan bakıldığında aslında pek de haksız sayılmazlar. Bazı insanlar ve alimler düzenlenme konusunda eksiklik çektikleri için bu paralara olumsuz yaklaşıyordu. Ayrıca bunların spekülatif birer ürün olduğunu iddia edenler de hiç az sayıda değillerdi.

Ancak bazı alimler ise gerçekten de bu konuda daha bütüncül bir yaklaşım içine girdiler. Kripto paraların İslami açıdan uygun olduğunu belirttiler ve bunun da sadece başka bir para birimi olduğunu belirttiler. Hatta bu iş daha sonra iyi bir hal almaya başladı ve bazı alimler; bu konuda dinen bir sakınca olmadığını belirten fetvaları da cemaatleri ile paylaştılar.”

Konuyla ilgili cami cemaati ile bir bilgilendirme toplantısı yapılacak ve bu konunun artıları eksileri anlatılacak. Masjid Ramazan’ın yaptığı bu hamlenin; diğer İslam coğrafyası ülkelerinde yapılıp yapılmayacağını ise zaman gösterecek

Kaynak: ajanslar