İngiltere'de iki kişi arasında park kavgası yaşandı

İngiltere'nin Birmingham şehrinde park yüzünden iki kişi kavga etti. İri cüsseli adamı tek yumrukta yere serildi.

İngiltere'de park nedeniyle başlayan kavga kötü bitti. Boş yer bulmakta zorlanan iki sürücü arasında büyük bir tartışma çıktı.



İRİ CÜSSELLİ ADAM YERE SERİLDİ



Kavga büyüyünce de yumruklar konuştu. Kendisinin iki katı iri cüsseli adam karşısındaki sürücünün attığı tek bir yumrukta nakavt oldu.



400 BİN KEZ İZLENDİ



Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi ama aynı zamanda da tepki topladı. Video 400 bin kez izlenerek 3,600 kez paylaşıldı.





Kaynak: Ajanslar