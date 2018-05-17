İngiltere Trump'ı sallamadı: İşte İran'la imzalanan o kritik anlaşma!

İngiltere ve İran yeni bir anlaşma imzaladı. IRNA anlaşmayı, ABD'nin İranla nükleer anlaşmadan ayrılmasından sonra Avrupa'nın nükleer anlaşmayı korumak için attığı ilk adım olarak niteledi.



İran devlet televizyonu, Tahran'ın ülkenin güneybatısındaki Kerenj petrolve gaz sahasını geliştirmek için Londra merkezli Pergas Konsorsiyumu ile bir ön anlaşma imzaladığını duyurdu.



TÖRENLE İMZALANDI

Anlaşmanın, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Robert Macaire ve Pergas Genel Müdürü Colin Rowley'in de katıldığı törenle imzalandığı belirtildi.

GÜNLÜK 200 BİN VARİL

Yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç duyan projenin nihai şeklini alarak hayata geçirilmesi halinde Kerenj petrol sahasından günlük 200 bin varil ham petrol çıkarılacağı ifade edildi.

ABD'Yİ KIZDIRACAK ANLAŞMA

İran resmi ajansı IRNA anlaşmayı, "ABD'nin İranla nükleer anlaşmadan ayrılmasından sonra Avrupa'nın Washington yönetimi olmadan nükleer anlaşmayı korumak için attığı ilk adım" şeklinde servis etti.

Kaynak: ajanslar