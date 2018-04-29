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29 Nisan 2018 17:52 | Son Güncelleme: 29 Nisan 2018 17:55

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri İran'ı görüştü

May, Macron ve Merkel, telefon görüşmesinde İran ile yapılan nükleer anlaşmayı ele aldı.

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri İran'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı  Emanuel Macron ve AlmanyaBaşbakanı Angela Merkel ile telefonda İran ile yapılan  nükleer anlaşmayı görüştü. 

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, May’in,  Macron ve Merkel ile dün ve bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

 
“Ortak Kapsamlı Eylem Planı” (JCPOA) olarak bilinen İran nükleer  anlaşmasının  bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin en iyi yolu  olduğunu vurgulayan liderler, uluslararası toplumun önceliğinin İran’ın nükleer  silah geliştirmesinin önlenmesi olmaya devam ettiğinde görüş birliğine vardı.

Üç lider, nükleer anlaşmanın, balistik füzeler, anlaşmanın süresi  bittiğinde ne olacağı ve İran’ın bölgedeki istikrarı bozan eylemleri gibi önemli  unsurları içermediği ve bu sorunların ele alınması gerektiği konusunda anlaştı. 

JCPOA’nın korunmasının önemini kabul eden liderler, İran’ın kaynaklık  ettiği bir dizi sorunu kendi aralarında ve ABD ile yakın işbirliği içinde çözmek  için çalışmayı taahhüt etti. Üç lider, bu kapsamda İran ile yapılacak yeni bir  anlaşmanın içerebileceği meselelerin de ele alınması üzerinde görüş birliğine  vardı.

May’in Macron ve Merkel ile görüşmelerinde ABD’nin çelik ve alüminyum  sanayine getirdiği gümrük vergileri de gündeme geldi. Üç lider Avrupa Birliği ve  ABD yönetimi ile bu vergilerden kalıcı şekilde muaf kalmaya dönük yakın çalışmayı sürdürme sözü verdi.

Liderler, ortak çıkarları ve ortak güvenlikleri için “E3” (İngiltere,  Fransa ve Almanya) adını verdikleri üçlü iş birliği formatında çalışmayı sürdürme  konusunda da anlaştı.

JCPOA, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi  üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren  müzakerelerin ardından, 14 Temmuz2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer  faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve  karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da  yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden  düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini  açıklamıştı. İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İngiltereAlmanyaFransa


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