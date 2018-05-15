İngiltere Başbakanı'ndan 'işgalci devlet' sorusuna cevap!

İngiltere Başbakanı Theresa May, bir Türk gazetecinin 'İsrail'i işgalci devlet olarak görüyor musunuz' sorusuna yanıt verdi. May, soruya cevap verirken 'işgal altındaki Filistin toprakları' ifadesini kullandı.

Erdoğan'la birlikte Londra'da basın toplantısında ortak açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, bir Türk gazetecinin "İsrail'i bir işgalci devlet olarak görüyor musunuz" sorusuna cevap verdi.

"İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARI"

May, "Gördüğümüz insan hayatı kaybı hakikaten trajik. Bu bir şiddet. İşgal altındaki Filistin topraklarında barışın gelmesini isteriz. İki devletli çözüm için biz de mücadelemizi sürdüreceğiz o bölgede" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar