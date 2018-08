İngiltere Başbakanı May, törene dansıyla damga vurdu

Brexit sonrası Afrika ile ticari ilişkileri geliştirmek isteyen İngiltere Başbakanı May, Afrika'da çeşitli ülkelere gezi düzenliyor.

Avrupa ile bağlarını Brexit ile tamamen koparmaya hazırlanan İngiltere, yeni ticari ilişkiler geliştirmek için bir dizi planlar yapıyor.

TÖRENE DANSIYLA DAMGA VURDU



İngiltere Başbakanı May, bu kapsamda ilk gezisini Cape Town'a gerçekleştirdi. Güney Afrika Cumhuriyet'inde de bir okula ziyaret gerçekleştiren May, burada düzenlenen törende ilginç dansıyla da dikkat çekti.



MAY ROBOTA BENZETİLMİŞTİ



Bilindiği üzere İngiltere Başbakanı May, 2017'de gerçekleşen Genel Seçimlerde gösterdiği soğuk tavır nedeniyle eleştirilmiş ve bir robota benzetilerek ‘Maybot' lakabını almıştı.



TİCARET İÇİN SEVİMLİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYOR İDDİASI



May'in bu 'sevimli' davranışları bazı kişilerce eleştirilerek, "AB'ye kapısını kapatan İngiltere sömürgelerine şirin görünmeye çalışıyor." gibi tepkilere yol açtı.

Ayrıca ekonomik sıkıntılar yaşayan İngiltere'nin izlediği bu yolla sömürgelerine kendini hatırlattığı ve Güney Afrika’da 4 milyar sterlinlik yatırımdan bahsetmesi de yeni arayışının bir göstergesi olarak göze çarptı.

AFRİKA PAZARINA GENEL OLARAK ABD VE ÇİN HAKİM



Afrika pazarına genel olarak hakim olan ABD ve Çin'in buna ne tepki göstereceği ise henüz bilinmezken İngiltere'nin burada umduğunu bulup bulmayacağı ise zaman içerisinde netlik kazanacak.





Kaynak: Ajanslar