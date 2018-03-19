İngilizler İmana geldi

Salah 4 gol attı, İngilizler Kelime-i Şehadet getirdi.

Watford maçında Mohamed Salah'ın 4 gol atmasından sonra Twitter'da Lıverpool'lu bir taraftar sayfası Arapça olarak kelime-i şahadet getirdi.

Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.

"RESMEN İSLAM'A GEÇİYORUM"

Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Ajanshaber