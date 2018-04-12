"İngiliz Kraliçesi Elizabeth, Hz. Muhammed’in soyundan geliyor"

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre İngiliz Kraliçesi Elizabeth, Hz. Muhammed’in soyundan geliyormuş.

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. "İngiliz Kraliçesi Elizabeth, Hz. Muhammed’in soyundan geliyor" iddiasını İngiliz Daily Mail gazetesi yazdı.

"HZ. MUHAMMED'İN SOYUNDAN GELİYOR"

Daily Mail'in gündeme getirdiği iddia, İngiliz otorite kuruluşu Burke's Peerage tarafından ortaya atıldı. İddiya göre Elizabeth Alexandra Mary, yani bilinen ismiyle Kraliçe Elizabeth'in soyu 43 kuşak geriye gidince Hz. Muhammed S.A.V'e dayanıyor.

Soy uzmanlarının 1986 yılında keşfettiği bulgular gün yüzüne çıkartılırken, iddianın kaynağının ne kadar güvenilir olduğu ise tartışılıyor.

"HZ. FATIMA'DAN GELİYOR"

Elizabeth II'nin kan soyu 14. yy Earl of Cambridge'e, İspanya Müslümanlarına ve Hz. Fatıma'ya uzanıyor. Tarihçiler arasında ihtilaflı olan konu, soya ait kayıtların erken Orta Çağ İspanyasına uzanıyor olması.



Burke's Peerage'in araştırmasına göre Kraliçe Müslüman bir Prenses olan Zaida'ya uzanıyor. Zaida ise Hıristiyanlık dinin e geçmeden önce 11. yy'da atayurdu olan Seville'yi terk etmiş. Zaida Seville Kralı King Al-Mu'tamid ibn Abbad'ın dördüncü eşiydi. Krala bir erkek çocuk doğuran Zaida'nın oğlu Sancho'nun soyundan gelenlerden birinin ise 11. yy'da Earl of Cambridge'le evlendiği belirtiliyor.

SELMAN ZİYARETİ SONRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın İngiltere'yi ziyaretinden ve yapılan milyar dolarlık anlaşmalarından sonra bu iddiaların ortaya çıkartılması, "İngilizler Suudilerden daha fazla para almaya çalışıyor" dedikodularını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Ajanslar