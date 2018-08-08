İngiliz bilim adamları yaşlanmayı yavaşlatan ilaç buldu

İngiliz bilim insanları, mitokondriyada yaşlanma sürecini yavaşlatmayı sağlayan bir ilaç geliştirdiler.

Exeter Üniversitesi uzmanları, AP39, AP123 ve RT01'in yeni bileşiklerinin laboratuar testlerini yaparak, bunları kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler üzerinde test ettiler.

YAŞLI HÜCRELER YÜZDE 50 AZALTILDI



Araştırmanın sonucunda, bilim insanları, dokuların yaşlanmasını yavaşlatarak, bölünemeyen ‘yaşlı' hücrelerin sayısını yüzde 50 oranında azalttılar.

MedicalXpress'in haberine göre, etkinin, AP39, AP123 ve RT01 bileşiklerinin mitokondri hidrojen sülfit verdiğini, eski ve hasarlı hücrelerin daha uzun süre işleyen ve yaşlanmasüreçlerini yavaşlatmak için gerekli enerjiyi üretmesine yardımcı olmasından dolayı elde edildiğine dikkat çekildi.

YAŞAM KALİTESİ DE ARTACAK



Bu bileşiklere sahip ilaçların sadece ömrü uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda kalitesini de arttıracağını vurgulayan bilim insanları, bununla birlikte mitokondriya üzerindeki bu etkinin kalp krizi ve felç riskini azaltacağını da belirtti.

Kaynak: Ajanslar