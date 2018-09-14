İngiliz basını: Karius Beşiktaş'tan dönmez!

İngiliz basını, Karius'un İstanbul'da gördüğü ilgiden memnun olduğunu yazdı. Kiralık olarak gelen Alman kalecinin Beşiktaş'ta kalacağı ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerden sonra İngiltere'de çok eleştirilen Karius'un, İstanbul'da gördüğü ilgi ve sevgi İngiliz basınına konu oldu.

KARİUS'A BÜYÜK İLGİ VAR



İngiliz Daily Mail'in haberinde, Alman file bekçisine başta kadın taraftarlar olmak üzere büyük bir sevgi duyulduğu ve bundan dolayı Karius'un kendine geldiğini, yeniden havasını bulup, özgüven kazandığı vurgulandı.

Yapılan haberde Alman file bekçisinin İstanbul'a kiralık gittiği ancak 2 yıllık dönemin ardından Beşiktaş'ın istemesi halinde bir daha Ada’ya dönmeyeceği belirtildi.

DOĞRU BİR TERCİH



Bursaspor karşısında Karius'un yenilen golde hatalı olmasına rağmen Beşiktaş taraftarının Alman kaleciye hoşgörülü davrandığını belirten gazete, "İngiltere'de istikrarsız bir performansla devam etti. Alisson geldikten sonra da Liverpool’u terk etmek istemesi onun için doğru bir tercihti" yorumu yapıldı.