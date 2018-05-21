İnce'nin jetlerden inmesi sizi şaşırtmasın makam aracı bisiklet olacak!
"Seçilirsem makam arabası kullanmayıp bisiklete bineceğim" diyen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim mitinglerinde özel uçak kullanması dikkatleri bir kez daha üzerine çekti!
24 Haziran'daki seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler mitingler düzenleyerek seçimlere hazırlanıyor.
ÖZEL JETLİ MUHARREM
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim maratonuna devam ederken, mitinglere özel uçağıyla gidiyor.
"BİSİKLET MAKAM ARACIM OLACAK"
Muharrem İnce'nin özel jetle mitinglere gitmesi, seçmenler tarafından eleştirilirken akıllara geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları getirdi.
İnce, "Cumhurbaşkanı olursam makam arabası kullanmayıp bisiklete bineceğim"demişti.
Siyaset21 Mayıs 2018 19:21Akşener'in danışmanı FETÖ'den tutuklandı!Akşener'in danışmanlarından Kerim Çoraklık terör örgütü propagandası yapmak suçlaması kapsamında sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar