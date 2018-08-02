İnce'den flaş açıklama: Olanları anlatsam insan içine çıkamazlar

24 Haziran seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'de yaşanan tartışmalar gittikçe kızışıyor.



CHP'de 24 Haziran seçimlerindeki hezimetin ardından yaşanan tartışmalar gün geçtikçe kızışıyor. Partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için çalışmalarını yürüten Muharrem İnce, CHP içinde yaşanan tartışmalara ilişkin Sözcü gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Partinin olağanüstü kongreye gitmesi için imza veren delegelerin üzerinde yoğun baskı olduğunu söyleyen İnce, "Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar" dedi.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:



"İHALE VERİRİZ TEKLİFLERİ HAVADA UÇUŞUYOR"

Olağanüstü kurultay için en yüksek imzayı 548 ile MHP'de Meral Akşener toplamıştı. Bizim topladığımız imza sayısı 600'ün üzerinde. Üstelik baskı, tehdit ve başka şeyler de var.

Belediyelerin, kurultay üyeleriyle doğrudan ilgisi var. 'İşe alırız, partiye bina alırız, ihale veririz' teklifleri havada uçuşuyor.

"PARTİDE OLANLARI ANLATSAM YÖNETİCİLER İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZLAR"

Örnek vereyim: Eskişehir'de parti delegemiz Betül Duman baskılar yüzünden partiden istifa etti. Delege Kemal Yavuz'un son 10 gün içinde bir yakını Odunpazarı Belediyesi'nde işe girdi mi? Partide olanları anlatsam yöneticiler insan içine çıkamazlar. Bunları partiyi yıpratmak için söylemiyorum.

"UNUTMAYALIM BU SİYASAL KURULTAYDIR"

Siyasi Partiler Kanunu diyor ki: Olağanüstü kurultay isteyenlerin sayısı delegelerin 4'te 1'inden az olamaz. Bu durum CHP'de farklı. CHP delegesinin yüzde 50 artı 1'inden fazla imza toplanması gerekiyor. 623 olunca kurultay toplanacak, 621 olunca toplanmayacak mı? Unutmayalım bu siyasal kurultaydır. Herkes imza sayısına takılıp kalıyor.

"BANA CUMHURBAŞKANLIĞINI TESLİM EDİYORLAR AMA PARTİYİ TESLİM ETMİYORLAR"

Bana dediler ki 'Cumhurbaşkanı adayımızsın.' Bana cumhurbaşkanlığını teslim ediyorlar ama partiyi teslim etmiyorlar. Parti, Türkiye'den daha mı değerli?

Benim derdim koltuk değil. Ben bir yanlışı anlatmaya çalışıyorum. Bu yerel seçimlerde kamyon duvara çarpacak. Uyarı görevimi yapıyorum.

Kaynak: ajanslar