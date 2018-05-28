'İnce' özür: Korumalar tutup fırlatmıştı!

İnce'nin korumalarının vatandaşı çuval gibi atması gündem olmuştu. Muharrem İnce o vatandaştan özür diledi.

Geçtiğimiz gün Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında skandal anlar yaşandı.

Bir vatandaş Muharrem İnce'yle selfie çektirdikten sonra korumalar tarafından sert bir şekilde çuval gibi sahneden atıldı.

CHP'nin kalesi İzmir'de yaşanan olayda sadece fotoğraf çekilmek isteyen bir kişinin bu kadar sert müdahaleyle sahneden indirilmesi gündem olmuştu.

İNCE TELEFONLA ARADI ÖZÜR DİLEDİ

Yaşanan olay sonrası bugün Muharrem İnce, sahneden atılan İsmail Kalkan'ı telefonla arayarak özür diledi.

İnce telefonda Kalkan'a, "Ne var ne yok iyi misin. Koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu bana aittir. Ben onlar adına özür diliyorum" dedi.

Gündem 28 Mayıs 2018 16:00 Ziyaretlere doyamadı: Muharrem İnce Diyarbakır’da Demirtaş’ın Ailesini Ziyaret EdecekCHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Eşi Ülkü İnce Diyarbakır’da Demirtaş’ın ailesini ziyarete gideceği öğrenildi.

Kaynak: ajanslar