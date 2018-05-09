İnce İnce savrulmalar!

Muharrem İnce, Ramazan ayında içki içmesinden sonra soluğu bir anda camide alması muhafazakar seçmenin oyunu almak için yapılmış bir hareket olarak değerlendiriliyor.

Muharrem İnce adaylığı açıklandıktan sonra Cuma namazını Hacı Bayram Camii'sinde kıldı, verdiği röportajlarda Kur'an Kursu'nda Ayet-el Kürsi'yi en hızlı ezberlemekle övünerek kendisini ‘muhafazakâr bir ailenin devrimci bir çocuğu' olarak nitelendiren İnce'nin bu gayretleri ise, daha birkaç yıl önceki konuşmaları ve eylemleri hatırlanacak olursa boşa çıkmaya mahkûm görünüyor.

PKK'YA YARANMA ÇABASI!

Yalnızca sağcılara yaranmak için dindar bir portre çizmekle kalmayan İnce, adaylığı açıklandıktan sonra bu kez de sol seçmenlere ‘şirinlik muskası' dağıttı. Kendi ulusalcı tabanı için radikal sayılacak bir karar alan İnce, PKK/KCK ile paralel hareket ederek 50 kişinin öldüğü Kobani protestoları için halkı tahrik eden, PKK'ya ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a her fırsatta övgüler dizen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İnce ayrıca “Demirtaş'ı hapse atma” diyerek Erdoğan'ın yargının verdiği karara müdahale ettiği imasında bulundu.

İNCE'DEN İTİRAF: BU KAFAYLA İKTİDAR OLAMAYIZ

Parti genel merkezinde bindiği asansör kalabalık olunca ve güvenlik görevlisinin uyarılarına rağmen kimsenin inmemesi üzerine asansörden kendisi inmeye teşebbüs eden İnce, “Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?” diyerek CHP'nin basit bir asansöre binme eylemini bile kaotik ortama dönüştürme ‘becerisine' atıfta bulundu ve özeleştiri yaptı. İnce Yalova mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek “Gel karşıma erkekçe dövüşelim” sözleri yüzünden de cinsiyetçi ilan edilmiş ve kadınlardan özür dileyerek dilinin sürçtüğünü iddia etmişti.

İNCE'DEN SAVRULMALAR

İnce'nin ‘tüm seçmenleri kucaklama' çabası bunlarla da sınırlı kalmadı. Aynı anda hem sağa hem sola yaranmanın zorlu doğası gereği uçlarda dolaşan İnce, dün Anıtkabir'i ziyaret etti ve çelenk bıraktığı mozolenin başında ellerini açarak dua okudu. İnce'nin bu eylemi de muhafazakâr ve Kemalist seçmene aynı anda hitap etme çabası olarak yorumlandı ve iki kesim için de aynı derecede inandırıcı bulunmadığı dile getirildi.

Kaynak: ajanslar