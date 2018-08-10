CHP krizlerle boğuşuyor İnce ise Kanal İstanbul'un durdurulmasını istiyor!

Doların yükselmesiyle birlikte hemen herkes ekonomiye kilitlenmişken, çözüm önerileri arasında Kanal İstanbul'un durdurulması fikrinde bulunan Muharrem İnce ses verdi.

Doların yükselmesiyle birlikte hemen herkes ekonomiye kilitlenmişken, çözüm önerileri arasında Kanal İstanbul'un durdurulması fikrinde bulunan Muharrem İnce ses verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce doların sert yükselişinin ardından twitter üzerinden bir dizi açıklama yaptı. İnce, Sivas ve Erzincan mitinglerinde yaptığı çağrıları yeniledi, Başkan Erdoğan'a 'istirham ediyorum'ekonominin düzlüğe girmesi ve doların düşmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

Siyaset 10 Ağustos 2018 09:05 CHP'de yeni kriz: Yerel seçimler!CHP'de yerel seçimde mevcut belediyeleri dahi kaybetme olasılıkları konuşulmaya başlandı.

"MERKEZ'E MÜDAHALE ETMEYİN, KANAL İSTANBUL'U DURDURUN"



Muharrem İnce'nin twitter paketine göre doların düşmesi için danışmanlar dahil ekonomiden sorumlu kim varsa acilen görevden alınmalı. Yine İnce'nin taleplerine göre, Merkez Bankası'na müdahaleden vazgeçilmeli ve Kanal İstanbul gibi dev projeler bir an önce durdurularak, ileri bir tarihe ertelenmeli.

Gündem 10 Ağustos 2018 09:44 ABD'den çağrı: Brunson'u verin her şey normale dönsün!Bakanlık Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında kendisine yöneltilen soru üzerine Türk heyetinin ABD’deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaynak: Ajanslar