İnce: "Alkollü olduğum yalanını Tuncay Özkan uydurdu"

Muharrem İnce, seçim gecesi alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı yalanını Tuncay Özkan'ın uydurduğunu söyledi.

Muharrem İnce, seçim gecesi alkollü olduğu için ekrana çıkamadığı yalanını Tuncay Özkan'ın uydurduğunu söyledi.

İnce şunları söyledi: "İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum."

YENİ KAVGA BAŞLADI



İmza tartışmasında Muharrem İnce bir tweet atarak yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve şunları yazdı: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

"TEK ADAM DEĞİL, CHP ÖNEMLİ"



İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu taraftarı Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan yine Twitter'dan cevap verdi ve şöyle dedi: “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli."

Kaynak: Ajanslar