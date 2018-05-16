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16 Mayıs 2018 21:42 | Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018 21:45

İnce, Akar ile 'çalışmam mümkün değil' dedi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için "O yapıdaki insanlarla birlikte çalışmam" dedi.

İnce, Akar ile 'çalışmam mümkün değil' dedi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunuculuğu yaptığı Liderler programına konuk oldu.

Fatih Portakal'ın, "Mevcut Genelkurmay Başkanıyla ilişkiniz nasıl olacak, birlikte çalışır mısınız?" sorusuna, Muharrem İnce, "Geçici süreli çalışırız, o yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil" dedi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Muharrem İnce


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