İnce, Akar ile 'çalışmam mümkün değil' dedi!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için "O yapıdaki insanlarla birlikte çalışmam" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunuculuğu yaptığı Liderler programına konuk oldu.

Fatih Portakal'ın, "Mevcut Genelkurmay Başkanıyla ilişkiniz nasıl olacak, birlikte çalışır mısınız?" sorusuna, Muharrem İnce, "Geçici süreli çalışırız, o yapıdaki insanlarla çalışmam mümkün değil" dedi.

Kaynak: Ajanslar