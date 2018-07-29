İnce: "1250 delege imza vermezse, çekilirim kenara"

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kurultay çağrısı yaparak, "Yarın 1250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu İnce, kurultay çağrısı yaparak, "Yarın 1250 delege imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

CHP'LİLERE ÇAĞRI

İnce "Yerel seçimler var kurultay yapılmaz" diyorlar, İyi Parti, AK Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz. 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00'da NOTER'lere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin vicdanına bağlı.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar