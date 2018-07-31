'İmar Barışı'ndan yararlananlara hızlı abonelik fırsatı!

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Yapı kayıt belgesi alan elektrik tüketicileri, 5 dakikadan az bir süre içinde elektrik abonelik işlemlerini tamamlayabilirler." dedi.

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, yapı kayıt belgesi alan elektrik tüketicilerinin, şirketleriyle perakende satış sözleşmesi imzalayarak 5 dakikadan az bir süre içinde elektrik abonelik işlemlerini tamamlayabileceklerini bildirdi.

Değerli, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "imar barışı" olarak bilinen düzenlemeyle imar ve iskan sorunu olan binalara yapı kayıt belgesi verilerek, su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına imkan sağlandığını belirtti.

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in bu yöndeki taleplere hızla yanıt verdiğini ifade eden Değerli, binalarına yapı kayıt belgesi alan tüketicilerin öncelikle dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması imzalaması gerektiğini vurguladı.

ANLAŞMA OLMADAN SÖZLEŞME İMZALANAMIYOR

Yapı kayıt belgesi alan elektrik tüketicilerinin, CK Enerji Akdeniz Elektrik ile perakende satış sözleşmesi imzalayarak 5 dakikadan az bir süre içinde elektrik abonelik işlemlerini tamamlayabileceklerini belirten Değerli, şunları kaydetti:

"CK Enerji Akdeniz Elektrik, Konyaaltı ve Muratpaşa gibi yoğun nüfusa sahip müşteri hizmet merkezlerinde öğle aralarında da abonelik işlemlerini kabul ederek tüketicilerin beklemeden hizmet alması yönünde çaba sarf ediyor. Bağlantı anlaşması olmadan perakende satış sözleşmesi imzalanamıyor. Bu nedenle, tüketicinin ilk etapta dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması yapması şart. Ardından bizimle perakende satış sözleşmesi imzalanmasıyla elektrik aboneliği de başlamış olacak."

Kaynak: AA