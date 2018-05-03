İmar barışı kapsamı dışında olan yerler açıklandı!

İmar barışı düzenlemesi kapsamında, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulama olmayacak.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası tapu konusunda mağdur tüm vatandaşlarla imar barışı yapılacağını açıklamıştı.

İMAR BARIŞININ KAPSAM DIŞI OLDUĞU YERLER

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle, "imar barışı" düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak

Kaynak: AA