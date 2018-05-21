İlyas Akmeşe kimdir? İlyas Akmeşe nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından İlyas Akmeşe kimdir? İlyas Akmeşe nereli ve mesleği nedir? İlyas Akmeşe hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından İlyas Akmeşe kimdir? nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İlyas Akmeşe Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki İlyas Akmeşe kimdir?

1964 Edirne doğumlu İlyas Akmeşe evli ve 3 çocuk babası. Halen esnaflık yapan, Edirne Eğitim Yüksekokulu mezunu Akmeşe aynı zamanda Ak Parti Edirne il teşkilatı kurucularından. İl teşkilatı kurulduğundan bu yana tüm il başkanlarıyla çalışan Akmeşe son olarak Demokrasi Hakem Heyeti Başkanlığı yaptı.

Kaynak: AjansHaber