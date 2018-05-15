İlk Teravih namazı saat kaçta kılınacak? -İl il 2018 teravih namaz vakitleri

İlk Teravih namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı Ramazan ayının gelmesiyle beraber merak edilen konular arasında yer alıyor. İl il 2018 teravih namaz vakitleri Ajanshaber.com'da.

İslam dünyası için son derece önemi olan ve 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı geldi. Müslüman alemi şimdi ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabını merak ediyor. Camilerin dolup taşacağı bu önemli günde İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar teravih namazının saatini araştırıyor. Teravih namazı Ankara'da 21.39'da, İstanbul'da ise 22.00'de kılınacak. Dua ve ibadetle ellerin semaya yükseleceği bu mübarek ayda teravih vakitlerini Ajanshaber.com olarak sizler için derledik. İl il 2018 teravih namaz vakitleri ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer tüm illerimizde teravih namazına gidecek olan Müslümanlar ilk teravih namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı merak ediyor. Teravih vakitlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte il il 2018 teravih namaz vakitleri...

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

15 Mayıs Salı günü milyonlarca kişi teravih namazı için camileri dolup taşıracak. İstanbul'da teravih 22:00'de kılınacak. Ankara'da ise 21:39'da kılınacak. Diğer tüm iller için teravih namazı saatlerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DİĞER İLLERDE TERAVİH NAMAZI SAATLERi

18 yılının ilk teravih namazını bugün yatsı namazının ardından kılınacak. İstanbul'da yatsı ezanı bugün 22:00'de, Ankara'da 21:39'da, İzmir'de 21:54'te okunacak.

Yatsı namazı vakti Bursa'da 21:55'te, Antalya'da 21:33'te, Adana'da 21:15'te, Konya'da 21:30'da, Gaziantep'te 21:07'de, Şanlıurfa'da ise 21:02'de.

İL İL TERAVİH NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?



Diyanet İşleri Başkanlığından teravih namazı kaç rekat sorusuna yanıt geldi. Diyanet'in teravih namazıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Hz. Peygamberin (s.a.s.) kıldığı teravih namazlarının kaç rekât olduğu konusunda, üzerinde ittifak edilen bir rivayet bulunmamaktadır. Her ne kadar onun vitir dâhil yirmi üç rekât teravih kıldığı yönünde bazı rivayetler varsa da (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 395; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 698) bunlar fukaha tarafından farklı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu konuda Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan ayındaki gece namazlarıyla ilgili hadisinden ve Hz. Ömer’in teravihin cemaatle kılınmasını başlatmasıyla ilgili haberlerden hareketle bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu konudaki haberler şöyle değerlendirilebilir:

Resûlullah’ın (s.a.s.) Ramazan’daki gece namazları sorulduğunda, Hz. Âişe, “Resûlullah, Ramazan ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir rekâttan fazla (nafile namaz) kılmamıştır.” (Buhârî, Teheccüd, 16) karşılığını vermiştir. Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak zikredilmektedir (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 123-124). Öncelikle bu hadisin teravih namazı hakkında olduğu konusunda bir açıklık bulunmamaktadır. Diğer taraftan Hz. Âişe’nin, Allah’ın elçisinin Ramazan ayında ve Ramazan dışındaki gecelerde on bir veya on üç rekât namaz kıldığını belirtmesi, onun teravih dışında devamlı olarak kıldığı bir gece namazının bulunduğunu göstermektedir. Zaten Kur’an-ı Kerim’de de, “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Umulur ki Rabbin, seni övgüye değer bir makama gönderir.” (İsrâ, 17/79) buyurulmaktadır.

Yukarıda zikredilenlerden, söz konusu sorunun, Ramazan ayında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer ibadetlerinde olduğu gibi, gece namazlarında da bir artış olup olmadığını öğrenmek amacıyla sorulduğu ve teravih namazıyla bir ilişkisinin olmadığı anlaşılmaktadır. Hz. Âişe’den rivayet edilen, “Resûlullah (s.a.s.) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazan’ın son on gününde ise çok daha fazla bir gayret gösterirdi. Son on günde, geceyi ihya eder, ailesini de uyandırırdı.” (Buhârî, Fazlu Leyleti’l-Kadr, 5; Müslim, İtikâf, 7, 8) hadisi bu görüşü desteklemektedir. Diğer yandan, bu hadisin teravihin meşru kılınmasından önce mi, yoksa sonra mı olduğu da belli değildir.

Öte yandan Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih namazlarının rekâtları konusunda yirmi ve on bir rekât şeklinde iki rivayet vardır (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 392, 394). Kaynaklarımızda Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler olmakla birlikte daha sonra teravihin yirmi rekât olarak yerleştiği ve günümüze kadar da cemaatle kılınarak böyle devam ettiği ifade edilmiştir (Bkz. İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 485; Aynî, Umde, XI, 126-127; Mâverdî, el-Hâvî, II, 291; Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 516, 521).

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekât olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekât olarak kılınmaktadır.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir."

Kaynak: AjansHaber