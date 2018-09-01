İlk 100'e giren öğrencilerin tercihi Boğaziçi oldu

YKS tercih sonuçlarına göre tüm puan türlerinde ilk 100’deki öğrencilerin 67’sinin Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih ettiği belirtildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tüm puan türlerinde ilk 100’de yer alan öğrencilerin 67’si, ilk 250’de yer alanların 183’ü, ilk 500 sıralamasında olanların ise 416’sı Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti.

BU YIL 2 BİN 154 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi’ne ilk 1.000’de yer alarak yerleşen öğrenci sayısı bu yıl 764 oldu. Sonuçlar doğrultusunda Boğaziçi’ne bu yıl TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dâhil olmak üzere toplam 2 bin 154 öğrenci yerleşti.

Kaynak: Ajanslar