İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı gündem oldu!

Canlı yayında konunun Hasan Cemal'e gelmesi üzerine, mikrofonun açık olduğunu unutan İlber Ortaylı, "O aptalın biri" dedi. Ortaylı'nın gafı gündeme bomba gibi düştü.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunumuyla izleyiciyle bululan Teke Tek Özel programının konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Gündeme ilişkin konuların da masaya yatırıldığı programda reklam dönüşü İlber Ortaylı bir gafa imza attı.

HASAN CEMAL APTALIN BİRİ



Fatih Altaylı'nın sözleri Hasan Cemal'e getirmesi üzerine İlber Ortaylı, "O aptalın biri" dedi.

Altaylı, "Sus, sus" dese de toparlayamadı. Ortaylı da "Bu dinlendi mi şimdi" diye sordu.

Kaynak: Ajanslar