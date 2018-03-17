İlber Ortaylı: Türkler çok eğitimli cahil bir millettir

İlber Ortaylı gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. İşte İlber Ortaylı'nın ''Türkler çok eğitimli cahil bir millettir'' dediği konuşması...

İstiklal Marşının Kabulünün 97. Yıl dönümünü anma etkinlerinde Mersin’de Kongre ve Sergi Sarayı'na katılan Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir." ifadelerini kullandı.

Mersin’deki Kongre ve Sergi Sarayı’na katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya ilgi yüksekti. Merdiven boşluklarının dahi boş olmadığı salona yüzlerce kişi akın etti. İçeri girmeye fırsat bulamayan insanlar ise İlber Ortaylı’yı dışarıya kurulan sinevizyondan izledi.

‘’Dünyanın en iyi hekimlerine sahibiz’’





İlber Ortaylı yaptığı açıklamalarda Türkler’in eğitiminin pratik alanlarda olduğunu savundu. Buna örnek olarak ise Türk hekimlerini gösterdi.

İlber Ortaylı: "TÜRKLER ÇOK EĞİTİMLİ CAHİL BİR MİLLETTİR"

İlber Ortaylı Türkler hakkında ‘’Türkler çok eğitimli cahil bir millettir’’ ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti

'Sonra yapacağın şey Türk'ün Türk'e propagandası. Çünkü Türkler hiçbir şey bilmiyor. Türkler yaşadıkları ve yaptıkları tarihi bilmeyen, çok eğitimli cahil bir millettir. Eğitimleri pratik alandadır. Şu anda biz dünyanın en iyi hekimlerine sahibiz. Hastanelerimiz derece itibariyle dünyada çok müstesna yerlere çıkmaktadır. Bilmem kaç tane tıp fakültemiz var, 50 tane daha kurarız. El veriri ki içerisine 500 tane lüzumsuz talebe doldurmayız, sadece 50-100 tane alır, en iyisi çıkmaya devam eder. Şu anda en iyi mühendislere sahibiz ama mimarımız yok. Çünkü cahiliz. Tarih, coğrafya bilmeyen bir kavim bu gibi sanatlara akıl erdiremez. Tarihçi yetiştiremeyiz çünkü dil öğrenmiyoruz.'' DHA