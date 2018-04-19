İlaçlar nerede saklanır? Asla şunu yapmayın...

Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biri de ilacı dolapta saklamaktır.

Halk arasında doğru bilinen yanlışlardan biri de ilacı dolapta saklamaktır. Eczacınız önermeden bu şekilde kullanım hatalıdır. Peki ilacı nasıl muhafaza edeceğiz?

Kimyasal özellikleri gereği ilaçlar, uygun ortamda tutulmadığında yapıları değişerek bozulabilirler. Bu da kullanılan ilacın etki etmemesi sonucunu doğurabileceği gibi ciddi sağlık problemlerine de sebep olabilmektedir. İlaçların saklama koşulları kimyasal yapılarına göre değişmekte ve yapılan detaylı analizler sonucunda belirlenmektedir.

Bu analizler sonucunda ilaçların son kullanma tarihleri belirlenir. Ayrıca; İlaçlarınızı kendi kutularında ağzı kapalı olarak muhafaza etmek, hava ve güneş ile temas ederek bozulmalarını da önlemiş olursunuz.

Yapılan araştırmalar evdeki ilaçların %61 oranında mutfakta saklandığını ortaya çıkarmıştır. Evlerin mutfaklarında yemek pişirildiği için genellikle sıcaklık oda sıcaklığının üzerinde olmakta ve nem oranı bir hayli yüksektir. Bu nedenle ecza dolabınızı mutfak dışında bir odada bulundurmanız daha uygundur.

İLAÇLAR NASIL SAKLANMALIDIR?

İlaçlarınızı güneş görmeyen, kuru, serin ve rutubetsiz oda ısısındaki bir yerde saklayın.

.Kutunun ya da şişenin ağzını sıkıca kapatın. Bir ilaç dolabını hiçbir zaman, daima rutubetli ve sıcak olabilen banyonuza koymayın.



.Tüm ilaçların kapaklarını iyice kapatın. İlacınızı kendi kutusunda, şişesinde veya tüpünde saklayın. Bu,talimatların elinizin altında olmasını sağlar ve yanlış ilaç kullanmanızı engeller.



.Eğer üzerinde “soğukta saklayınız” etiketi yoksa, yada eczacınız size böyle bir öneride bulunmadığı takdirde şuruplarınızı kesinlikle buzdolabına koymayın.



.İlaçlarınızı güvenli, küçük çocukların ve hayvanların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Bu, ilaç kazalarını önler.



.İlaçlarınızı kesinlikle güneş gören bir odaya koymayın, otomobilde, kalorifer petekleri üstünde bulundurmayın. Özellikle yaz aylarında kapalı bir otomobilde bırakılmış ilaçların kullanılması, otomobil içindeki çok yüksek derecedeki ısıya maruz kalmış olmaları nedeniyle uygun değildir.



.Göz, kulak ve burun damlalarının açıldıktan sonraki kullanım süresi 15 gündür. Bu süre sonrasında bu ilaçların içinde bakteri üreyebilir ve bu size yarardan çok zarar getirir.



.Soğukta saklanması gereken ilaçlar size eczacınız tarafından bir buz torbası içinde verilecektir. Gideceğiniz yerin uzaklığını eczacınıza söyleyerek buz miktarının iyi ayarlanmasını sağlayın.



İlaçlarınızı kullanma süresinin sonuna kadar kullanabilirsiniz. Kullanma süresinin sonuna yaklaşmış bir ilaç bayat değildir. .Bu tarihe kadar güvenle kullanılabilir. Ancak kullanma süresi geçen ilaçları kullanmamalısınız. Bu süre ilaçlar üzerinde yapılan birçok test sonucunda belirlenmiştir. Düzenli olarak evinizdeki ecza dolabınızı kontrol ederek, kullanma süreleri biten eski ilaçları küçük çocukların ve hayvanların açamayacağı bir şekilde yok edin.



.Eğer bölgenizde atık ilaçlar eczaneler tarafından toplanıyorsa, eczaneye götürün. Böylece, çevrenin ve çocuklarımızın sağlığının korunmasına katkıda bulunmuş olacaksınız.

- "Saklama koşulları iyi bilinmeli"

Buzdolabında Saklanması Gereken İlaçlar – Soğuk Zincir İlaçları

Eğer ilacınızın ambalajında 2-8 derece arasında saklamanız gerektiği yazıyorsa bu ilaçlarınızı soğuk ortam olan buzdolabında saklamanız gerekmektedir.

Bu tip ilaçların eczaneden temini sırasında ilaçlarınızı taşırken bozulmasını önlemek amacıyla size bir buz aküsü eşliğinde teslim edilecektir. Burada en sık yapılan hata buz aküsü ile birlikte ilaçların da buzdolabının buzluk ya da derin dondurucu bölmesine koyulmasıdır.

Son olarak, İlacınızın saklama koşulları ile ilgili olarak tereddüde düştünüz durumlarda mutlaka eczacınıza danışın. Size en doğru ve güvenilir bilgiyi Eczacınız verecektir.

Kaynak: AjansHaber