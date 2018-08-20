İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
Yarın milyonlarca Müslüman bayram namazını eda edecek. Peki bayram namazı saati hangi ilde saat kaçta?
Bayram sabahının en önemli anlarından biri de şüphesiz bayram namazı. Genç-yaşlı milyonlarca Müslüman sabah camilerin yolunu tutup namazlarını eda edecek, ardından da bayramlaşacak.
KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ
Adana: 06.39,
Adıyaman: 06.27,
Afyon: 06.57,
Ağrı: 06.06,
Aksaray: 06.43,
Amasya: 06.33,
Ankara: 06.46,
Antalya: 06.58,
Ardahan: 06.05,
Artvin: 06.09,
Aydın: 07.08,
Balıkesir: 07.06,
Bartın: 06.45,
Batman: 06.15,
Bayburt: 06.16,
Bilecik: 06.57,
Bingöl: 06.17,
Bitlis: 06.11,
Bolu: 06.50,
Burdur: 06.59,
Bursa: 07.01,
Çanakkale: 07.12,
Çankırı: 06.42,
Çorum: 06.37,
Denizli: 07.03,
Diyarbakır: 06.19,
Düzce: 06.52,
Edirne: 07.09,
Elazığ: 06.22,
Erzincan: 06.20,
Erzurum: 06.12,
Eskişehir: 06.56,
Gaziantep: 06.31,
Giresun: 06.23,
Gümüşhane: 06.19,
Hakkari: 06.05,
Hatay: 06.37,
Iğdır: 06.01,
Isparta: 06.58,
İstanbul: 07.00,
İzmir: 07.11,
Kahramanmaraş: 06.32,
Karabük: 06.46,
Karaman: 06.48,
Kars: 06.04,
Kastamonu: 06.41,
Kayseri: 06.37,
Kırıkkale: 06.44,
Kırklareli: 07.07,
Kırşehir: 06.42,
Kilis: 06.32,
Kocaeli: 06.57,
Konya: 06.50,
Kütahya: 06.58,
Malatya: 06.26,
Manisa: 07.09,
Mardin: 06.17,
Mersin: 06.42,
Muğla: 07.07,
Muş: 06.13,
Nevşehir: 06.40,
Niğde: 06.41,
Ordu: 06.25,
Osmaniye: 06.36,
Rize: 06.14,
Sakarya: 06.55,
Samsun: 06.31,
Siirt: 06.12,
Sinop: 06.35,
Sivas: 06.30,
Şanlıurfa: 06.25,
Şırnak: 06.10,
Tekirdağ: 07.06,
Tokat: 06.31,
Trabzon: 06.18,
Tunceli: 06.20,
Uşak: 07.01,
Van: 06.05,
Yalova: 07.00,
Yozgat: 06.38,
Zonguldak: 06.49.
Kaynak: Ajanslar