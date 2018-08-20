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20 Ağustos 2018 21:25 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2018 21:34

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri

Yarın milyonlarca Müslüman bayram namazını eda edecek. Peki bayram namazı saati hangi ilde saat kaçta?

İl il Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram sabahının en önemli anlarından biri de şüphesiz bayram namazı. Genç-yaşlı milyonlarca Müslüman sabah camilerin yolunu tutup namazlarını eda edecek, ardından da bayramlaşacak.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.39,
Adıyaman: 06.27, 
Afyon: 06.57, 
Ağrı: 06.06,
Aksaray: 06.43, 
Amasya: 06.33, 
Ankara: 06.46, 
Antalya: 06.58, 
Ardahan: 06.05, 
Artvin: 06.09, 
Aydın: 07.08,
Balıkesir: 07.06, 
Bartın: 06.45, 
Batman: 06.15, 
Bayburt: 06.16, 
Bilecik: 06.57, 
Bingöl: 06.17,
Bitlis: 06.11, 
Bolu: 06.50, 
Burdur: 06.59, 
Bursa: 07.01, 
Çanakkale: 07.12, 
Çankırı: 06.42, 
Çorum: 06.37, 
Denizli: 07.03, 
Diyarbakır: 06.19, 
Düzce: 06.52, 
Edirne: 07.09, 
Elazığ: 06.22, 
Erzincan: 06.20, 
Erzurum: 06.12, 
Eskişehir: 06.56, 
Gaziantep: 06.31, 
Giresun: 06.23, 
Gümüşhane: 06.19, 
Hakkari: 06.05, 
Hatay: 06.37,
Iğdır: 06.01, 
Isparta: 06.58, 
İstanbul: 07.00,
İzmir: 07.11,
Kahramanmaraş: 06.32, 
Karabük: 06.46, 
Karaman: 06.48, 
Kars: 06.04, 
Kastamonu: 06.41, 
Kayseri: 06.37, 
Kırıkkale: 06.44, 
Kırklareli: 07.07, 
Kırşehir: 06.42, 
Kilis: 06.32, 
Kocaeli: 06.57,
Konya: 06.50,
Kütahya: 06.58,
Malatya: 06.26, 
Manisa: 07.09, 
Mardin: 06.17, 
Mersin: 06.42, 
Muğla: 07.07, 
Muş: 06.13,
Nevşehir: 06.40, 
Niğde: 06.41, 
Ordu: 06.25, 
Osmaniye: 06.36, 
Rize: 06.14, 
Sakarya: 06.55, 
Samsun: 06.31, 
Siirt: 06.12, 
Sinop: 06.35, 
Sivas: 06.30, 
Şanlıurfa: 06.25, 
Şırnak: 06.10, 
Tekirdağ: 07.06, 
Tokat: 06.31, 
Trabzon: 06.18, 
Tunceli: 06.20, 
Uşak: 07.01, 
Van: 06.05, 
Yalova: 07.00, 
Yozgat: 06.38, 
Zonguldak: 06.49.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Bayram Namazı


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