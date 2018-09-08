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08 Eylül 2018 16:49 | Son Güncelleme: 08 Eylül 2018 16:51

İkitelli'de plazada yangın çıktı!

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İkitelli'de plazada yangın çıktı!

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir, Bağcılar’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ikitelli


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