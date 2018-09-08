İkitelli'de plazada yangın çıktı!
İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir, Bağcılar’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.
Kaynak: Ajanslar