İkinci kez alkollü yakalanınca polislere 'bu seferlik affedin' dedi

Geçen ay da polislere alkollü yakalanan Ramazan D. (50), ikinci kez alkollü yakalanınca polislere 'bu seferlik affedin' dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece alkol ve emniyet kemeri denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde yapılan denetimde ekipleri görünce yol kenarına park eden otomobil sürücüsünün yanına polis gitti.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ



Denetimden kaçmadığını sadece aracını park ettiğini söyledikten sonra alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

"BUNU NASIL ÖDEYECEĞİM"



Ehliyetine geçen ayın 12'sinde el konulduğunu söylediği polisi ceza yememek için ikna etmeye çalışan Ramazan D., "Etmeyin eylemeyin. Bu seferlik affedin. Söz veriyorum. Bir daha içersem namert, şerefsizim. Ben inşaatçı adamım. Eve 5 bin TL ceza gelecek. Benim çoluk çocuğumun nafakası, elektriği hepsi gitti işte. Ben bin TL ödeyemedim ki. Bunu nasıl ödeyeceğim?" dedi.

CEZA KESİLDİ



1 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Ramazan D.'ye alkollü araç kullanmaktan 1256 lira., ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı da 2 bin 18 lira olmak üzere toplam 3 bin 274 lira para cezası kesildi. Otomobili ise gelen arkadaşına teslim edildi.

Kaynak: Ajanslar