İki terörist Mardin'de öldürüldü!

TSK, Nusaybin ilçesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki teröristi etkisiz hale getirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar sonucunda, PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel 10 Mayıs 2018 20:33 Orgeneral Akar’dan TCG Bayraktar’a ziyaret Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye’de inşa edilen yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ı ziyaret etti ve askerleri başarıları için tebrik etti.

Kaynak: AA