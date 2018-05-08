İki inatçı sürücü otoyol gişesine sıkıştı

Samandıra gişelerinde meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü ile otomobil sürücüsü aynı gişeden geçmek için inatlaşırken otoyol gişesine sıkıştı.

Gişelere iki arabayla girmek otoyollarımızda sıradan bir hâl aldı. Sabırsız sürücülerin son kazası İstanbul'daki Samandıra gişelerinde oldu.

İKİSİ DE GEÇEMEDİ

İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Aynı gişelerde yaklaşık 1 yıl önce de benzer bir olay yaşanmış, aynı gişeye girmeye çalışan iki inatçı sürücü, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti.

Kaynak: Ajanslar