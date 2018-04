II.Elizabeth'in bilinmeyen yüzü! Kamyon şoförlüğü yapmış

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth prenses olduğu II. Dünya Savaşı sırasında orduya destek olmak için kamyon şoförlüğü yapmıştır.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in prensesken II. Dünya Savaşı'nda orduya destek vermek için kamyon şoförü olarak hizmet verdiği öğrenildi. Hemşirelik, Aşçılık, Pilotluk dururken kamyon şöförlüğü yapması ilginç olarak kaydedildi.

II. Elizabeth kimdir?

II. Elizabeth, uzun adıyla Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Kraliçe II. Elizabeth, 21 Nisan 1926 tarihinde Londra‘da babasının 17. Bruton-Street adresinde bulunan evinde doğmuştur. Babası VI. George ve annesi Elizabeth Bowes-Lyon’dur. Windsor hanedanı’nın temsilcisidir.

II. Elizabeth, aynı zamanda İngiltere Kilisesi’nin başkanı, Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri’nin Genel Komutanıdır.

II. Elizabeth, II. Dünya Savaşı sonlarında Anavatan Ordusu Yardımcı Hizmetleri’nde motorlu araç kullanımı ve bakımı konusunda eğitim gördü ve hizmet etti.

Birleşik Krallık kraliçesi ve İngiliz Uluslar Topluluğu başkanıdır. II. Elizabeth aynı zamanda Kanada, Avusturalya, Yeni Zelanda, Jamaika, Barbados, Bahama Adaları, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadines, Belize, Antigua ve Barbuda, Saint Kitts ve Nevis, Fiji Kraliçe’sidir.

11 Aralık 1936’da İngiltere Kralı olan amcası VIII. Edward‘ın tahtı II. Elizabeth’in babası VI. George’a bırakarak çekilmesi üzerine tahtın varisi oldu.

6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George’un ölümü üzerine, yerine tahta geçmiş, 2 Haziran 1953’te resmi olarak taç giymiştir.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 20 Kasım 1947’de eski Yunanistan ve Danimarka prensi, Kraliyet Deniz Kuvvetleri teğmenlerinden Edinburgh Dükü Prens Philip Mountbatten ile evlenmiştir. Kral VI. George düğünden önce Prens Philip’i Edinburgh dükü, Merioneth kontu ve Greenwich baronu yaptı.

2. DÜNYA SAVAŞINDA KRALİÇE OTO TAMİRCİLİĞİ YAPTI : Akıcı bir biçimde Fransızca konuşan Kraliçe 2. Elizabeth, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda orduya katılıp tamirci olarak görev yaptı. 2. Elizabeth aynı zamanda kamyon şoförü olarak da hizmet verdi.

1945 Elizabeth orduda

1945 Mart'ında, Mekanik Taşıma Eğitimi Bölümü, Camberley, Surrey'de bulunan Kadın Yardımcı Bölgesel Hizmetinde bir kamyon tamircisi (No. 230873), anne-babası ve kız kardeşinden bir ziyaret aldı. Ailesi sadece Kral George VI ve Kraliçe oldu ve kız kardeşi Prenses Margaret idi.



Bu kamyon tamircisi Prenses - daha sonra Kraliçe - Elizabeth idi.



1942'de, 16 yaşında olan Elizabeth, o zamanlar İşçi-İşçi-Đngiliz İstihdam Bürosu'na kaydoldu ve kadın silahlı kuvvetlerinin bir bölünmesine katılmaya son derece istekliydi. Babası onun izin vermesine isteksizdi, ama sonunda rahatladı. Bir kez Yardımcı Bölge Servisinde, Elizabeth bir tekerleği nasıl değiştireceğini, motorları nasıl yapılacağını ve yeniden inşa edeceğini, ambulansların ve diğer araçların nasıl taşınacağını öğrendi.



ATS'yi onursal İkinci Subaltern olarak birleştiren Elizabeth, on beş ay içinde Onursal Komutanlığın rütbesine ulaştı. İşte burada bir Austin K2 ambulansı ve bir "Tilly" hafif kamyonunun bakımı görülebilir.



ATS'nin diğer üyelerinden farklı olarak Elizabeth, her gece Windsor Kalesi'nin kraliyet konutunda uyumaya döndü.

KUĞULAR SADECE ONA AİT : Thames Nehri’ndeki Kuğu’ların tamamı, ortaçağdan kalma bir gelenek ile Kraliçe’nin özel mülkü sayılır. Yasalara göre, Kuğu eti yeme hakkına da sadece o sahip. Kraliçe'nin en farklı özelliklerinden biri de banyoda, çocuklar gibi plastik ördek yavrusu yüzdürmeyi sevmesi.

BALIKLAR DA ONUN: Amcası Kral 2'nci Edward'ın çıkardığı bir kanuna sayesinde özel mülkiyete ait olmayan İngiltere sularında görülen bütün balıkların sahibi oldu. İngiltere'deki bütün özgür kuğuların da sahibi.

KÖPEKLERİNE İKRAMI OLAY: Corgi türü köpeklerinin mamasını bizzat gümüş bir çatal kaşık takımı ile karıştırır. Her gün köpeklerine saat tam 5’de bisküvi ve pişmiş et ikramı yapan Kraliçe Elizabeth'in hayvan sevgisi tüm dünya tarafından biliniyor.

DEVLET SIRLARINI BÖYLE SAKLIYOR: Kraliçe, özel masasında yazı yazdığı kağıdın altına özel bir siyah kağıt kullanarak, “kopya” alınmasını ve böylece devlet sırlarının sızmasını önler. Magenta (morumsu kırmızı) renginden nefret eden Kraliçe'nin İtalya'da sadece ayakkabıları için oda kiraladığı biliniyor.

EŞİNE 13 YAŞINDA AŞIK OLDU: Eşi Prens Philip (Edinburgh Dükü) ile ilk ilgilenişi 13 yaşındadır. 1946 yılında Philip Uzakdoğu’dan dönüşünde, gramofonda Philip’e duyuracak biçimde “People Will Say We’re In Love” (Herkes, birbirimize aşık olduğumuzu söyleyecek) şarkısını defalarca çaldığı söylenir. Bu şarkıyı dinleyen Philip’in ertesi yıl Britanya vatandaşlığına geçmiş ve “Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glucksburg” olan soyadını Mountbatten olarak değiştirmiştir.

FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAYILIYOR: Fotoğraf çekmeye bayılır. Leica makinesi ile arada bir, kimse görmeden fotoğraflar çektiği bilinir. 1996 yılında Saray’daki bir banyoda, iki erkek görevlinin birarada yıkanırken görülmelerinin soruşturması sırasında “Kraliçe’nin tasarruf önlemlerine uyum sağlamaya çalışıyorduk” dedikleri söylenir.



Kaynak: AjansHaber