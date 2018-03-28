İHA, SİHA, ALTAY, S-400! Türk'ün Gururu Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel olarak önem verdiği toplantıda; Altay tankı, S-400, İHA, SİHA ve Patriot'lardaki son durum masaya yatırılacak.



Yerli ve milli sanayinin geliştirilmesine özellikle önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Külliye'de önemli bir toplantı yapacak.

PROJELERDE SON DURUM

Savunma Sanayii İcra Komitesi'ni kabul edecek olan Cumhurbaşkanı, yürütülen çalışmalarla ilgili brifing alacak.

MASADA NE VAR

Toplantının gündemini; Altay tankı, S-400, İHA ve SİHA'lar oluşturacak.

HAVA VE KARA GÜCÜ

Terörle mücadelenin adeta bel kemiğini oluşturan İHA ve SİHA'lar, Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük bir başarı göstermişti.

İHA ve SİHA'larla göklerde hakimiyet sağlayan TSK, Altay tankının tamamlanmasıyla kara gücünde de önemli bir silah kazanmış olacak.

Son Dakika 27 Mart 2018 12:46 21 İlde Büyük Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı!Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ankesörlü telefon üzerinden bağlantı kuran 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; 25'i yakalandı.





Kaynak: Ajanslar