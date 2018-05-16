İğne orucu bozar mı? - Diyanet açıkladı

İğne ve aşı yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet işlerinin Orucu bozan durumlar ile ilgili yaptığı açıklama Ajans Haber'de!

Ramazan’ın ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde oruç tutanların akıllarında çeşitli sorular oluşmaya başladı. İlk kez oruç tutacaklar ya da daha önce oruç tutmuş olanlar iğne orucu bozar mı, Aşı olmak orucu bozar mı? Soruları soruluyor. Diyanet işleri tarafından yapılan açıklanın bulunğu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

İğne Yaptırmak Orucu Bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel birliktelik yaşamak ve bunun kapsamına giren şeylerle bozulur. Besin değeri taşımayan, sindirim sistemine ulaşmayan şeyler orucu bozmaz. Bu nedenle aşı yaptırmak ve iğne olmak orucu bozmaz.

İslam dini, hastaların ve tedavi süresi devam eden kişilerin oruç tutmamaları konusunda ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden hastalar, sağlığına kavuşup tedavileri bitene kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla beraber ramazan ayı içerisinde oruçlarına devam etmek isteyenler oruç tutmaları için başka bir engel yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları gerektiği tavsiye ediliyor.



GIDA TAKVİYELERİ ORUCU BOZAR



Vücuda besin değeri taşımayan iğnelerin yapılması orucu bozmazken, besin değeri taşıyan gıda ve takviye iğneleri orucu bozar. Damardan verilen serum, kan vermede orucu bozar. Bu gibi durumlarda karşılaşıldığında oruç bozulur ve ramazan bitiminden sonra bir gün kefaret gerektir. Oruçlu bir kimsenin morfinli ya da morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya diş çektirmesi orucu bozmaz . Ancak tedavi sırasında kan ya da başka bir şey yutmak orucu bozar.



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Kaynak: Ajans Haber