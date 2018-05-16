İğne orucu bozar mı? - Diyanet açıkladı
İğne ve aşı yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet işlerinin Orucu bozan durumlar ile ilgili yaptığı açıklama Ajans Haber'de!
Ramazan’ın ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde oruç tutanların akıllarında çeşitli sorular oluşmaya başladı. İlk kez oruç tutacaklar ya da daha önce oruç tutmuş olanlar iğne orucu bozar mı, Aşı olmak orucu bozar mı? Soruları soruluyor. Diyanet işleri tarafından yapılan açıklanın bulunğu sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
İğne Yaptırmak Orucu Bozar mı?
Oruç; yemek, içmek, cinsel birliktelik yaşamak ve bunun kapsamına giren şeylerle bozulur. Besin değeri taşımayan, sindirim sistemine ulaşmayan şeyler orucu bozmaz. Bu nedenle aşı yaptırmak ve iğne olmak orucu bozmaz.
İslam dini, hastaların ve tedavi süresi devam eden kişilerin oruç tutmamaları konusunda ruhsat vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam eden hastalar, sağlığına kavuşup tedavileri bitene kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla beraber ramazan ayı içerisinde oruçlarına devam etmek isteyenler oruç tutmaları için başka bir engel yoksa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları gerektiği tavsiye ediliyor.
GIDA TAKVİYELERİ ORUCU BOZAR
Vücuda besin değeri taşımayan iğnelerin yapılması orucu bozmazken, besin değeri taşıyan gıda ve takviye iğneleri orucu bozar. Damardan verilen serum, kan vermede orucu bozar. Bu gibi durumlarda karşılaşıldığında oruç bozulur ve ramazan bitiminden sonra bir gün kefaret gerektir. Oruçlu bir kimsenin morfinli ya da morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya diş çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi sırasında kan ya da başka bir şey yutmak orucu bozar.
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Kaynak: Ajans Haber
avni demir - Belfitgi icin igne vurundum orcum bozuldumu
asim demir - Belfitgi icin igne vurundum orcum bozuldumu
Mehmet pamuk - Oruçluyken ayak baş parmagıma uyuşturucu igne yapılıp küçük bir cerrahi operasyon geçirdim Herhangi birşey yemeden içmeden orucuma devam ettim Orucumu bayramdan sonra kaza etmem gerekirmi ?
ismail karakas - Ben igne olacagim icin safura kalkmadim yani bugune niyet etmedim birgunlugune atmisbirgun luk oruca gerek varmi yoksam yerine birgunmu tutacagim
Ahmet Kaplan - Mide şişmesi için yapılan iğne orucu bozar
Ahmet Kaplan - Mide şişmesi için yapılan iğne orucu bozar
Ali Köten - Tükürük yutmak bozar mı
Ali Köten - Oruç bozulur mu
Deniz Gulten - Aylık iğne oruç bozar mı yaptırırsan bunun için yerine kaç gün oruç tutmak gerekir
Musa Özkan - İğne orucu bozar
Selma Çamlıca - Bilgi hizmeti veren tüm kuruluş ve muhterem saygıdeğer büyüklerimizden Rabbim razı olsun. Ve ilmihalli milletimizin çoğalmasına mübarek ramazanı vesile eylesin ve örümcek ağlı akılların yok olması kötülüğün düşmanlığın erimesine neden eylesin diler talebi ederim Allah cc....
Ali Ufuk - Saclara yapilian mezoterapi ve ya PRP orucu bozar mi?
gazel aydan - antibiyotik igne orucu bozar mi