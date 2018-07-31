Iğdır'da işkenceye maruz kalan inekler yavrularını düşürdü

Iğdır'da yaylada su içmek için dereye inen 15 büyükbaş hayvana insafsızca işkence edildi. Caniler hayvanların boynuzları kürekle kopardı ve gebe olanların da yavrularını düşürmelerine sebep oldu.

Tuzluca ilçesine bağlı Yeni Yayla bölgesinde Yavuz Gümüştekin isimli çiftçiye ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için yaylada bulunan dereye indi.

HAYVANLARI KÜREKLE DARP ETTİLER

Hayvanların dereye inmesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 15 büyükbaş hayvanı bir alana götürüp dirgen ve küreklerle vurarak darp etti.

GEBE OLAN 3'Ü YAVRULARINI DÜŞÜRDÜ



Hayvanların boynuzlarının da kazma ve küreklerle kırıldığı olayın ardından geri gönderilen hayvanlardan gebe olan 3'ü yavrularını düşürdü, 3 hayvan ise kesime gönderildi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yaylaya jandarma ve veteriner ekipleri gelerek tutanak tuttu.

Olayı gerçekleştirenlerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar