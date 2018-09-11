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11 Eylül 2018 10:59 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 11:25

Iğdır'da hain tuzak: Yaralı askerlerimiz var

Iğdır'da, askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Iğdır'da hain tuzak: Yaralı askerlerimiz var

Türkiye-İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

4 ASKER YARALANDI

Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince IğdırDevlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Iğdır


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