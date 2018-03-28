İftiracı Kıza Tutuklama

Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. Hatay’dan getirilip ‘iftira’ suçundan tutuklandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de tecavüz ederek kızını hamile bıraktığı iddiasıyla Muhammet Reşit Yıldırım'ı öldüren Emrah B'nin yargılandığı davada, gencin iftiraya uğradığının belirlenmesi üzerine, sanığın 15 yaşındaki kızı F.N.B. hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Hatay'da bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.N.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "iftira" suçundan tutuklandı.

DURUŞMADA İTİRAF ETMİŞTİ

Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.N.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

BABASINDAN KORKUP İFTİRA ATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.N.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen son duruşmada ise F.N.B, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını itiraf etmiş, babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini belirtmişti.

Kaynak: ajanslar