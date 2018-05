İftar çadırları nerelerde kuruldu - (2018) - İftar çadırı kurulan iller hangileri?

İftar çadırları hangi illerde kurulacak sorusunun yanıtı Ramazan başladığından beri merak ediliyor. İftar çadırı kurulan iller hangileri sorusunun yanıtını Ajanshaber.com'da bulabilirsiniz.

Yeryüzündeki milyonlarca Müslüman'ın merakla beklediği Ramazan ayı nihayet geldi. Birçok insan dün gece itibariyle sahurlarını yaparak oruç tutmak için niyet etti. Ramazan ayı başlar başlamaz oruç tutan vatandaşların merak ettiği sorular arasında iftar çadırları nerelerde kuruldu sorusu yer aldı. Her Ramazan ayında olduğu bu yılda iftar çadırları Müslümanlarla dolup taşacak. Ramazan ayı boyunca iftar çadırları Türkiye'nin birçok yerinde iftarına evinde yetişemeyen ihtiyaç sahibi birçok insana ev sahipliği yapacak. Türkiye'deki belediyelerin birçoğu konuyla ilgili açıklama yapmaya başladı.Peki iftar çadırları kurulan iller hangileri? Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İFTAR ÇADIRLARI NERELERDE KURULDU?

Ramazan ayının başlamasının ardından birçok vatandaş iftar çadırları nerelerde kuruldu sorusunun yanıtını merak ediyor. İftar çadırları bu mübarek ay boyunca ihtiyaç sahiplerine ve iftarını büyük bir toplulukla açmak isteyen vatandaşlara hizmet verecek.

İFTAR ÇADIRI KURULAN İLLER HANGİLERİ?

Ramazan ayıyla birlikte iftar çadırları da kurulmaya başlandı. Ülkenin birçok noktasında iftar çadırları kurulacak. Bizde iftar çadırı kurulan iller hangileri sorusunun yanıtı sizler için araştırdık. İşte İftar çadırı kurulacak iller...

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRLARI NEREDE KURULDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her gün, iftar saatinde çeşitli nedenlerde evlerine yetişemeyenler için çadır kurarak sıcak iftarlık dağıtacak. İstanbul'un tüm ilçelerinde binlerce vatandaş sokak iftarlarında buluşacak. yor. Tüm ilçelerde her gün yaklaşık 100 bin vatandaşa sokak iftarı verilecek. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinin her birinin ayrı noktalarında iftar çadırları olacak.

Yaşam 15 Mayıs 2018 16:25 İstanbul'da nerelere Ramazan çadırı kurulacak?İstanbul'da nerelere Ramazan çadırı kurulacak sorusu İstanbullu vatandaşlar tarafından merak edildi.

ANKARA BELEDİYESİ İFTAR ÇADIRLARI NEREDE?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında 9 ayrı noktada günlük 12 bin kişiye iftar verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşandığı ramazan ayı boyunca, başkentin 9 ayrı noktasında iftar çadırları kurulacak. Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarında da vatandaşlara her gün iftar saatinde ikramda bulunacak. Başkentin 9 ayrı bölgesine iftar çadırı kurularak, her gün ortalama 12 bin kişi ağırlanacak. Siteler, Beşevler Metro İstasyonu çıkışı, Sincan, Mamak, Pursaklar, Polatlı, Yenimahalle, Mamak ve Altındağ'da kurulacak çadırlarda ay boyunca 360 bin kişinin aynı sofrada iftar açması hedefleniyor. Hava sıcaklıklarının yüksek olması ihtimali nedeniyle çadırlara klima ile iftar programlarının izlenebilmesi için LCD ekran televizyonlar da yerleştirilecek.

İZMİR BELEDİYESİ İFTAR ÇADIRLARI NEREDE?

Bayraklı Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçenin 6 farklı noktasına iftar çadırı kuracak. Çadırlarda her gün 3 bin vatandaş misafir edilecek. Bayraklı Belediyesi 15 Mayıs’ta başlayacak Ramazan öncesi hazırlıklarını tamamladı. 10 yıldır Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar oruçlarını açacak, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da bu çadırlarda vatandaşlarla birlikte olacak. Bayraklı’da Ramazan çadırları; Bayraklı Merkez Mahallesi, (Şehit Hakan Uysal Sokağı Futbol Sahası) Osmangazi Mahallesi (İbrahim Ethem Caddesi No:35-8’nolu Aile Sağlığı Merkezi yanı), Alparslan Mahallesi (Şehit Ümit Boz Spor Tesisleri), Nafiz Gürman Mahallesi (Taziye Evi- Kubilay Caddesi No: 73), Yamanlar Mahallesi (Üç Fidan Anıtı-7348 Sokak Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı) ve Gümüşpala Düğün Salonuna (7037 Sokak) kurulacak.

SİVAS BELEDİYESİ TARAFINDAN 2 BİN KİŞİLİK İFTAR ÇADIRI KURULDU

Sivas Belediyesi Ramazan ayında her gün 2 bin kişiye iftar verecek. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sivas Belediyesi’de gelenekselleşen iftar çadırını tarihi kent meydanında kurarak vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti verecek. İftar çadırında devam eden çalışmaları inceleyen Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Yine bir Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Artık geleneksel hale gelen iftar çadırımızda gördüğümüz gibi hazır kurulmuş halde. Bu sene daha modern daha fonksiyonel ve daha kullanışlı bir çadır kuruldu. Net 2 bin kişi aynı anda burada orucunu açabilecek. Bu yıl farklı olarak hiç kimse yemeğini kendisi almayacak. Vatandaşlar gelip masasına oturacak. Bizim 8 adet dağıtım personelimiz olacak. Bu dağıtım ekipleri yaklaşık 15 dakika öncesinden yemekleri dağıtmaya başlayacak. İftar saati geldiğinde de yemek dağıtımı tamamlanmış olacak. Bunu yaparken kurulan dağıtılan yemeklerin soğumaması için, yemekleri ısıtan bir sistemle bu hizmet gerçekleştirilecek." dedi.

İFTAR ÇADIRI KURULAN İLLER

Cizre iftar çadırı, Dörtyol Kavşağı Cumhuriyet Parkı'nda 300 kişilik iftar çadırı kurdu.

Ağrı iftar çadırı, Nevruz alanında iftar çadırı kurdu.



Balıkesir iftar çadırı de Eski Lunapark, Asri Mezarlık, Atatürk Devlet Hastanesi altı, 2. Gündoğan ve Yenimahalle olmak üzere beş noktada iftar çadırı kuruldu.



Bingöl İftar Çadırı belediye Hizmet binası yanında 500 kişiye hizmet verecek. Bayburt iftar çadırı Taşhan’da kuruldu.

Eskişehir iftar çadırı ; Atatürk Lisesi bahçesi,Osmangazi Üniversitesi yanı,Emek – 71 Evler Kapalı Pazar Yeri,Ihlamurkent Sosyal Tesisi,Emek Sosyal Hizmetler Binası, Yeşiltepe, Fevzi Çakmak

Antakya iftar çadırı, Bağrıyanık Mahallesi Yusuf Binkaya Çok Amaçlı Salonda,Eski İtfaiye Grup Amirliği bitişiğinde bulunan Aşevi, Köy Hizmetleri Karşısı 75.Yıl Bulvarı’nda bulunan Park Alanı

Elazığ iftar çadırı, Doğukent, Ulukent, Kızılay, Sürsürü, Olgunlar, Karşıyaka, Rüstempaşa, Abdullahpaşa, Fevzi çakmak Sanayi, Aksaray, Hicret, Cumhuriyet Mahalleleri

İFTAR ÇADIRI NEDİR?

İftar çadırı, Ramazan ayında oruç tutan müslümanların iftarlarını açmaları için kurulmuş olan büyük çadıra verilen addır. Şehirlerin belirli noktalarında belediyeler, dernek ve vakıflar ya da hayırseverler tarafından finanse edilir. İçinde yemek yemeğe gelen herkese bedava yemek dağıtımı yapılır.

