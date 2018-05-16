İETT Ramazan'a özel otobüs hatlarıyla hizmete başladı!

İETT Ramazan ek seferleri 2018 yılı Ramazan ayında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. İETT Ramazan'a özel otobüs hatlarıyla ilgili detaylar haberimizde.

İstanbul'da Ramazan Ayı'nın gelmesiyle büyük bir coşku yaşanıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Eyüp Sultan, Sultanahmet Cami gibi özel yerlerde iftar ve sahur vakitlerinde ibadet etmek istiyor. Bu yüzden İETT Ramazan ek seferleri 2018 yılının Ramazan ayında sıkça aratılıyor. İETT Merkezi'nden yapılan duyuruya göre Ramazan ayının gelmesiyle İstanbulluların ulaşımı kolay bir şekilde kullanabilmeleri için bazı düzenlemeler yapıldı. Bu hizmetle İstanbulluların manevi alanlara rahatça gitmesi hedefleniyor. İETT Ramazan'a özel otobüs hatları ile hizmete başladı.

İETT RAMAZAN EK SEFERLERİ 2018

İETT Ramazan ek seferleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. İETT'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının gelmesiyle İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ramazana özel hatları yeniden planladı. İstanbulluların ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan ramazan hatları vatandaşların hizmetine sunuldu.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği Ramazan hattı uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Ramazan ayına özel hatlar, 24 saat kesintisiz çalışacak ve 15 dakikalık ara ile ring seferler düzenleyecek.

Eyüpsultan- Beyazıt (R3 hattı) ramazan hattının güzergahı bu yıl da değişmedi. Güzergah, Eyüp Sultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan.

METRO VE TRAMVAYLARIN SEFER SAATLERİ UZATILDI

Ramazan boyunca M5 Üsküdar-Yamanevler metro hattı hariç, Tüm raylı sistemler de yolcu taşıması Cuma ve Cumartesi günleri 02.00'a hafta içi ise 01.00'a kadar uzatıldı. Metrobüs seferleri her zaman olduğu gibi 24 saat devam edecek.

MANEVİ MEKANLARA ZİYARET İMKANI SAĞLANIYOR

Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet verecek.

İETT RAMAZAN'A ÖZEL HATLARI İLE HİZMET VERECEK

Eyüpsultan-Beyazıt, ramazan hattına ilaveten bu yıl ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır - Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak. Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray-Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek.

RAMAZAN İÇİN EK SEFERLER KONULDU

Ramazan ayında yolcuların yararlanması için başka ek seferler de konuldu.

HAT KODU HAT ADI EK SEFERLER MK11 KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR – OLİMPİYATKÖY METRO Cuma ve Cumartesi günleri 01:30 ‘a kadar MK12 GÜVERCİNTEPE – OLİMPİYATKÖY METRO Cuma ve Cumartesi günleri 01:30 ‘a kadar MK13 ŞAHİNTEPE – OLİMPİYATKÖY METRO Cuma ve Cumartesi günleri 01:30 ‘a kadar 97 GÜNEŞLİ - BEYAZIT Haftaiçi 01:00 ‘a kadar hafta sonu 01:30’a kadar 99Y YEŞİLPINAR – EMİNÖNÜ 00:30’a kadar 99A GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ 00:10’a kadar 36CE CEBECİ - EMİNÖNÜ 00:00’a kadar 55 GAZİOSMANPAŞA - ŞİŞLİ 23:50’ye kadar 35A KOCAMUSTAFAPAŞA - BEYAZIT 00:00’a kadar

Kaynak: AjansHaber