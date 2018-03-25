İdmanda Top Kaybı Yapan Talisca'nın Zor Anları!

Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca, ülkesi Brezilya’nın milli takım kampında ilginç anlar yaşadı. Antrenmanda çok fazla top kaybı yapan yıldız futbolcu takım arkadaşları tarafından cezalandırılarak kulağına fiske vuruldu.



Komik görüntülerin ortaya çıktığı Brezilya antrenmanında pas çalışmaları sırasında top kaybı yapan Talisca, ceza olarak kulağına fiskeler yedi.

Arka arkaya toplar kaybeden Talisca’ya arkadaşları hemen fiske hareketiyle kulağına vurdu. Oldukça neşeli gözüken Talisca, daha sonra antrenmanda şık golleriyle dikkat çekti.



İstekli gözüken ve iyi bir antrenman dönemi geçiren Beşiktaş’ın yıldızı, Brezilya antrenmanının parlayan ismi oldu.

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Kaynak: Ajanslar