İdlib'te patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin İdlib kentinde bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Bu patlamada onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin İdlib ilinin Sermada ilçesinde medyana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

BÜYÜK PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İdlib Sivil Savunma (Beyaz baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamda, "Sermada ilçesinde Babül Hava sınır kapısının eski avlusunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı bölgede sabah 4 sularında büyük çaplı patlamalar meydana geldi." dedi. Hac Yusuf, "Patlama sonucunda kuzey Humus'tan tehcir edilenlerinin yaşadığı 6 katlı iki bina yıkıldı, 32 sivil hayatını kaybetti, en az 45 kişi yaralandı." diye konuştu.

13 SİVİL ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Arama kurtarma çalışmalarında 13 sivilin enkaz altından kurtarıldığını ifade eden Yusuf, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, çevredeki çok sayıda bina ve aracın hasar gördüğünü söyledi. Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, rejim güçlerinin Rusya ile birikte İdlib'i hedef alacağı daha önceden Suriye hükümeti tarafından açıklanmış ve hatta daha öncesinde de BM ile birlikte uluslararası örgütler Suriye'de yeni bir göç dalgasının başlayacağının sinyallerini vermişti.

Kaynak: Ajanslar