İdlib'e bir saldırı daha!

İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye ordusunun İdlib bölgesini vurmaya başladığını bildirdi.

Esed rejimi İdlib'i topçu atışıyla vurmaya başladı.

Rusya da 22 gün aradan sonra dün İdlib'e havadan saldırmıştı. Rusya'nın saldırısında 4 sivil hayatını kaybetmişti.

İDLİB'İN DOĞUSU HEDEF ALINDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed güçlerinin gece boyunca ve sabah saatlerinde İdlib’i topçu atışlarıyla vurduğunu duyurdu. Özellikle Türkiye yakınlarındaki Cisr El Şuğur ve İdlib'in doğusundaki Kuzey Hama hedef alındı.

Diğer yandan Gözlemevi, muhaliflerin gelen büyük operasyona önlem almak için, bir köprüyü havaya uçurduğunu da belirtti.

Kaynak: Ajanslar