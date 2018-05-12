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12 Mayıs 2018 23:15 | Son Güncelleme: 12 Mayıs 2018 23:47

İdlib'de büyük patlama: Çok sayıda ölü var!

İdlib'de, bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi de yaralandı.

İdlib'de büyük patlama: Çok sayıda ölü var!


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac  Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde adliye binası yakınındaki  ilçe hastanesi önünde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını söyledi.

Yusuf, ilk belirlemelere göre saldırıda 12 kişinin yaşamını  yitirdiğini, en az 25 kişinin de yaralandığını kaydetti. Olayın ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama  nedeniyle civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İdlib


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