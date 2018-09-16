İdlib düğümü Soçi'de çözülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17 Eylül'de Rusya Federasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretine ilişkin Türkiye ve Rusya'dan açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın, 17 Eylül'de RusyaFederasyonu Soçi'ye yapacağı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak.

Ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Rusya'nın Soçi kentinde yarın yapılacak görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve Suriye çözüm sürecinin ele alınacağını açıkladı.

ÇÖZÜM SÜRECİ ELE ALINACAK

Açıklamada, ''17 Eylül 2018 tarihinde Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'ya çalışma ziyareti düzenleyecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Liderler ikili işbirliğinin güncel konularını ve Suriye çözüm sürecini ele alacak'' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar